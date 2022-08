Trei recomandari privind concediul in Grecia de la un roman ghinionist: "Romanii nu sunt asa de evitat precum dau unii de inteles"

De cele mai multe ori vacantele in Grecia nu sunt insotite de neplaceri. Totusi, ce e de facut daca ai ghinion? Un roman venit dintr-o vacanta plina de neprevazut are trei sfaturi pentru noi. "Trei recomandari dupa m-am intors ieri din Grecia" - acesta este titlul postarii lui Titi, care a dorit sa impartaseasca cu membrii grupului "Forum Grecia" invatamantele pe care le-a tras dupa o vacanta cu peripetii."Nu plecati fara asigurare de sanatate" "Stiu, esti sanatos si n-ai avut probleme in tara. ... citeste toata stirea