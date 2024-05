Trei retinuti la Cluj, acuzati de violare de domiciliu.S-a intamplat in 8 mai, cand politistii din Apahida au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de trei persoane, respectiv doi barbati de 22 si 49 de ani si o femeie de 41 de ani, cercetati in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si violare de domiciliu. Mai exact, in 5 mai in jurul orei 22.30 tanarul de 22 de ani s-ar fi deplasat la un imobil din comuna Apahida, unde ... citește toată știrea