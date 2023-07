In timpul unor sapaturi programate, in vederea construirii unui hotel din Alba Iulia, au fost gasite 3 schelete umane, vechi de peste 1000 de ani.Cele trei schelete, care dateaza din perioada Evului Mediu Timpuriu, au fost gasite la aproximativ 1,5 metri adancime, sub terenul unde va fi construita parcarea viitorului hotel, informeaza Alba24.ro.Osemintele descoperite au fost identificate ca fiind a doi adulti si un copil iar in aceeasi zona a fost descoperita si o locuinta de secol X, despre ... citeste toata stirea