Trei sculptori satmareni in lemn isi expun creatiile la Cluj, intr-o expozitie care se deschide saptamana viitoare.Expozitia "Memoria satului incrustata in lemn" e gazduita in holul Bibliotecii Judetene "Octavian Goga" din Cluj-Napoca (foto), iar vernisajul are loc marti la ora 15 intr-un eveniment care include un recital de pricesne si muzica culta, sustinut de Orchestra profesionista "Cununa Transilvana" alaturi de interpretele de muzica populara Oana Bozga-Pintea si Mariana Morcan si de ... citeste toata stirea