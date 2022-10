Trei soferi din Cluj prinsi cand circulau pe contrasens, pe Autostrada Transilvania

In cadrul unei actiuni desfasurate in noaptea de sambata spre duminica, politistii clujeni au prins trei soferi care circulau pe contrasens pe o bretea de urcare pe Autostrada Transilvania.In intervalul 22.35 - 23.40, trei soferi cu varste cuprinse intre 23 si 46 de ani au fost depistati circuland pe sensul opus de mers, in mod nejustificat, pe breteaua de urcare a autostrazii A3, dinspre localitatea Gilau, anunta IPJ Cluj.Acestia au fost amendati, iar ... citeste toata stirea