Activitatea a trei statii GPL din Cluj a fost oprita, in urma neregulilor gasite de autoritati in timpul controalelor efectuate. De asemenea, reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniu au aplicat si 79 de sanctiuni contraventionale in valoare de 370.501 lei, respectiv 60 de avertismente, in timpul verificarilor, la 25 de statii de distributie de carburanti si de gaz petrolifer lichefiat din Cluj.Controalele au venit ca urmare a tragediei de la Crevedia, unde au avut loc explozii ... citeste toata stirea