Trei tineri au fost retinuti la Cluj, dupa ce au furat o masina si apoi au dat o spargere

Trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 30 de ani, au fost retinuti sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In 21 septembrie, in jurul orei 22.10, cei trei ar fi sustras un autoturism parcat pe o strada din municipiul Cluj-Napoca, dupa care s-ar fi deplasat cu autovehiculul pe un santier situat in oras.Ajunsi la locatie, prin fortarea usii de acces, au patruns in doua containere modulare, de ... citeste toata stirea