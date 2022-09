Trei tineri de etnie rroma au fost condamnati ieri pentru ultraj, dupa ce au lovit un jandarm care-i acuzase de furt de lemne.Dintre cei trei, doar unul a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, in vreme ce ceilalti doi, minori de 17 ani la data faptelor, au primit pedepse mai usoare, de asistare pe durata catorva luni, mai ales ca sunt nescolarizati.Din rechizitoriul aflat la dosar reiese ca in 10 martie trei tineri, intre care unul poreclit "Rici", au fost trimisi in judecata pentru ... citeste toata stirea