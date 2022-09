Trei tineri din Floresti dau iama in comuna, fura de mii de euro, doi sunt cercetati pentru evadare dupa ce au fugit de acasa.Un tanar de 16 ani din Floresti are dosar penal pentru evadare, furt si furt calificat.Acesta a fost identiifcat in urma cu doua zile. "Din cercetari a reiesit ca, la data de 23/24 septembrie anul curent, desi se afla sub masura privativa de libertate a arestului la domiciliu, dispusa in cauza similara aflata in cercetare, a parasit locul de detinere, deplasandu-se ... citeste toata stirea