Trei tineri din Piatra Neamt care vindeau droguri in Cluj au fost arestati preventiv.E vorba de teri tineri din Piatra Neamt acuzati de DIICOT de trafic de droguri, arestati ieri preventiv pentru 30 de zile. Cei trei tineri, cu varsta intre 18 si 20 de ani, ar fi infiintat o cultura de cannabis pe un teren viran din Piatra-Neamt, iar in octombrie au recoltat drogurile si le-au depozitat intr-un imobil din localitatea Dobreni, urmand sa le vanda in judetele Neamt si Cluj. Casele celor trei au ... citeste toata stirea