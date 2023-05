Sfarsit fulgerator marti seara, pentru trei tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 22 de ani! Masina in care se aflau s-a izbit frontal de un TIR, pe un drum national din Mehedinti, si niciunul nu a mai putut fi salvat.Potrivit anchetatorilor, la volanul autoturismului era un baiat de 19 ani care ar fi intrat in depasire, desi in zona era linie continua. In urma impactului, si cel care conducea autotrenul a fost ranit.Tragedia s-a petrecut pe Drumul National 56A, intre localitatile Bucura ... citeste toata stirea