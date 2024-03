Trei tineri, retinuti de politistii clujeni dupa ce au dat 6 spargeri. Au furat unelte, covoare si electrocasnice in valoare de 27.000 de lei

Trei tineri au fost retinuti de politistii clujeni, fiind banuiti ca au dat mai multe spargeri in comuna Gilau.In fapt, din cercetarile derulate de politisti a reiesit ca in perioada 8-24 februarie, trei tineri cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani, din comuna Gilau ar fi comis mai multe fapte de furt calificat.Acestia sunt banuiti ca ar fi patruns in 6 gospodarii situate in localitatea Gilau, de unde ar fi sustras diverse bunuri, si anume aparatura electrocasnica, unelte ... citește toată știrea