Trei tone de fan au fost mistuite de flacari in aceasta dupa-masa intr-o comuna din Cluj. Cauza - neglijenta privind fumatul.Doua autospeciale din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins peste trei tone de fan dintr-o gospodarie din localitatea Iacobeni, comuna Ceanu Mare. Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 14.30, iar la fata locului acestia au gasit balotii cuprinsi aproape in intregime de ... citeste toata stirea