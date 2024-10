Trei trimisi in judecata pentru trafic de persoane dupa ce ar fi exploatat o persoana in Cluj pentru practicarea cersetoriei mai bine de zece ani.Astfel, DIICOT a aratat ieri ca in 18 octombrie, chiar de ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a trei inculpati pentru savarsirea ... citește toată știrea