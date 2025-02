Trei tronsoane de drumuri judetene, intre care unul care leaga Cluj-Napoca de Ciurila, au fost afectate de alunecari de teren, au stat asa toata iarna, vor fi reparate

Trei tronsoane de drumuri judetene, intre care unul care leaga Cluj-Napoca de Ciurila, au fost afectate de alunecari de teren, au stat asa toata iarna, acum vor fi reparate, anunta Consiliul Judetean.Institutia a anuntat in urma cu putine momente ca a emis autorizatiile de constructie pentru lucrarile de interventie pe cele trei tronsoane afectate de alunecarile de teren produse in urma ploilor abundente din toamna anului 2024.Sunt vizate tronsonul Igritia - Valcele in zona km 24+200 - DJ ... citește toată știrea