Trei turisti au ramas blocati cu masina pe un drum inghetat din Cluj, dupa lasarea serii! Au fost salvati de jandarmi - VIDEO

Jandarmii montani din Cluj au fost solicitati sa intervina marti, dupa lasarea serii, in comuna clujeana Valea Ierii, dupa ce 3 turisti au ramas blocati cu masina pe un drum inghetat.,,Marti, 4 februarie, in jurul orei 19:00, in urma unui apel la SNUAU 112, primit de catre dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Gilau a fost directionat spre un grup de persoane, ramas blocat cu masina in terenul inghetat, de pe raza satului Cerc, ... citește toată știrea