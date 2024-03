Trend descrescator pentru infectiile de gripa, dar peste o suta de cazuri noi la Cluj

Incidenta infectiilor respiratorii in saptamana 26 februarie - 3 martie a avut un trend descrescator fata de cea anterioara si s-a situat sub nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, ca urmare, avand in vedere succesiunea a trei saptamani in care atat numarul total de cazuri, cat si intensitatea activitatii gripale au fost in scadere, se poate vorbi de o incetare a situatiei de alerta epidemiologica, a transmis, joi, Institutul National de Sanatate Publica, transmite Agerpres, conform ... citește toată știrea