Trenul care circula pe relatia Bistrita-Cluj a lovit o masina in Beclean in aceasta dimineata.Accidentul a avut loc la trecerea cu calea ferata semnalizata acustic si luminos, iar in acesta a fost implicata o masina condusa de un tanar de 19 ani din Beclean. In urma impactului, soferul a fost ranit, fiind transportat la spital. "Astazi, politistii rutieri din Beclean au intervenit la un accident care a avut loc pe Drumul Judetean 172. Din primele date, in zona unei treceri la nivel cu calea ... citeste toata stirea