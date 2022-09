Trenul Festivalului SoNoRo Orient Express ajunge in Cluj. Primul concert, la Iulius Parc (P)

Natasha Tchitch s-a nascut in Rusia, intr-o familie de muzicieni, si a studiat vioara si viola in cadrul Conservatorului din Moscova, cu Maria Sitkovskaya si Fiodor Drouzhinin. Si-a continuat studiile de viola in Madrid, la Scoala de Muzica Reina Sofia, cu Gerard Causse. In timpul studiilor a primit Premiul Special la concursul Lionel Tertis din Anglia (2000) si Marele Premiu la Concursul international de viola din Almati (2001). Din 1997, cand s-a mutat in Spania, Natasha a facut parte din ... citeste toata stirea