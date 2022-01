Trenul international Dacia va trece pe la Cluj in urmatoarele luni, la solicitarea operatorului feroviar maghiar.CFR Calatori a anuntat azi ca in urma solicitarii primite de la administratia feroviara ungara - MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria intre statiile Bekecssaba si Lokoshaza, din 1 februarie pana in 17 iunie vor interveni modificari in circulatia trenurilor internationale.Astfel, trenul IR 346, cunoscut ca trenul Dacia, care leaga ... citeste toata stirea