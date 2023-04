Trenuri directe din Cluj spre litoral, in minivacanta de 1 mai.CFR Calatori a anuntat ca introduce in perioada 27 aprilie - 2 mai trenuri directe spre litoral, din mai multe zone ale tarii, inclusiv din Cluj. "Cu prilejul minivacantei de 1 Mai, care, prin traditie, este petrecuta la malul marii, CFR Calatori va asigura in perioada 27/28 aprilie - 1/2 mai 2023, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi, Suceava, Arad, ... citeste toata stirea