Trenuri suplimentate la CFR Calatori in minivacanta de Sfanta Maria! In 15 august, pentru ca pelerinii sa ajunga la slujbele de praznuire a Adormirii Maicii Domnului, cele mai solicitate trenuri care circula pe distanta Cluj-Napoca - Gherla - Dej Calatori si retur, precum si cele cu destinatia Cluj-Napoca dinspre/spre Moldova si Banat vor fi suplimentate cu vagoane in functie de disponibilitatile parcului de material rulant pentru preluarea fluxulului de calatori spre/dinspre Manastirea Nicula ... citeste toata stirea