Reprezentantii CFR SA anunta ca, in conditiile temperaturilor ridicate inregistrate in aceasta perioada, au fost luate masuri speciale de circulatie pe calea ferata. Astfel, se fac revizii suplimentare, iar cand temperatura in sine depaseste 50 de grade Celsius se reduce viteza de circulatie a trenurilor cu 20-30 de kilometri pe ora fata de viteza normala, transmite News.ro, citat de g4media.ro."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar la nivel national se ... citeste toata stirea