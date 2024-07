Trenurile din 2024 circula mai greu decat cele din 1964: ,,Cu 10 minute mai lent ca acum 60 de ani" - FOTO

O postare publicata pe o pagina de Facebook a facut o comparatie intre mersul trenurilor de acum 60 de ani cu cele din ziua de astazi, pe ruta Cluj - Dej, iar rezultatul a fost cel putin interesant.Trenurile CFR Calatori parcurgeau ruta de la Cluj la Dej, in 1964, in 58 de minute, cu o oprire in Gherla. Astazi, in 2024, exact acelasi drum este parcurs in minim 68 de minute. Mai mult decat atat, fata de anul 2022, ... citește toată știrea