Un clujean a fost trimis in judecata ieri pentru inselaciune dupa ce a scos la inchiriere o garsoniera care nu-i apartinea, si a incasat garantia si chiria pe o luna - in urma cu patru ani.In rechizitoriul de trimitere in judecata s-a retinut ca in 18 august 2020 inculpatul a indus-o in eroare pe persoana vatamata din dosar rezentandu-se in mod mincinos drept proprietar al unei ... citește toată știrea