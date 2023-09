Un barbat a fost trimis in judecata la Cluj dupa ce s-a dat drept preot si a inselat cel putin doua persoane cerand bani pentru pomelnice si pelerinaje.Judecatoria Cluj-Napoca a constatat in urma cu cateva zile legalitatea sesizarii instantei si a dispus inceperea judecatii in acest caz, in care un barbat e acuzat de inselaciune in doua acte materiale - mai intai, in 15 iunie 2020 s-ar fi dat drept preot si sub pretextul efectuarii ... citeste toata stirea