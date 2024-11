Trimis in judecata pentru talharie calificata dupa ce a furat economiile unei persoane varstnice, de 93 de ani, intr-un sat din Cluj

Un clujean a fost trimis in judecata pentru talharie calificata dupa ce a furat economiile unei persoane varstnice, de 93 de ani; prinderea autorului a fost facila iar acesta si-a recunoscut faptele.Inculpatul a fost trimis in judecata prin rechizitoriu, care a fost aprobat ieri de Judecatoria Turda, instanta a decis inceperea judecatii in caz. In rechizitoriu se arata ca in 3 septembrie victima, in varsta de 93 de ani, se afla la domiciliul sau, a primit pensia de 3.370 de lei, bani pe care ... citește toată știrea