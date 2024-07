Trist pentru Cluj: Un taximetrist a cerut 100 de lei de la un varstnic care si-a uitat telefonul: "Tata sarmanul, la 77 de ani si aproape orb"

Un barbat a povestit pe o retea de socializare o situatie mai putin fericita, intamplata tatalui sau, un varstnic de 77 de ani, in urma cu doua zile.In timp ce acesta se afla la Cluj si-a pierdut telefonul intr-un taxi. Cand taximetristul care se afla in posesia telefonului a raspuns, a cerut o suma de bani pentru a inmana bunul.,,Tata sarmanul la 77 de ani si aproape orb s-a urcat intr-un taxi sa il duca la Autogara. A ramas fara telefon in taxi. Am sunat si a raspuns taximetristul sa ii ... citește toată știrea