Un tanar de 23 de ani, din Cluj-Napoca, a fost retinut in cazul furtului unei trotinete in valoare de 3000 de lei.Tanarul a fost retinut joi, 16 noiembrie, de politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca, fiind cercetat pentru sustragerea unei trotinete electrice in valoare de 3.000 de lei.Cel in cauza, alaturi de un alt tanar, ar fi sustras trotineta la data de 24 octombrie a.c., de pe o alee pietonala din Piata Garii, dupa ce i-ar fi ... citeste toata stirea