Trotinetist, la un pas sa fie lovit de o masina, pe o strada din Cluj! Circula pe trotuar - VIDEO

Un tanar pe trotineta a fost la un pas sa se ciocneasca de o masina, pe o strada din Cluj.Totul s-a petrecut pe Calea Baciului din Cluj-Napoca, in apropiere de Lidl.In imaginile surprinse de camera de bord a unui sofer se poate vedea cum tanarul circula linistit pe trotineta, fiind pe trotuar.Un sofer doreste sa intre in parcarea magazinului si face dreapta, chiar in momentul in care trotinetistul trece. Din ... citește toată știrea