Trotinetist ranit grav in centrul Clujului azi la amiaza dupa ce a fost lovit de un sofer care iesea din parcarea Pietei Unirii

Un trotinetist a fost ranit grav in centrul Clujului azi la amiaza dupa ce a fost lovit de un sofer care iesea din parcarea Pietei Unirii.Astfel, in jurul orei 12 in piata Unirii un tanar de 19 ani, care circula cu trotineta pe banda destinata mijloacelor de transport in comun, a fost acrosat de un autoturism care iesea dintr-o parcare, la volanul caruia ... citește toată știrea