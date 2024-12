Trotuar din Cluj, transformat in parcare! Un sofer de Mercedes isi parcheaza masina unde vrea: "Lasa ca o luam pe strada, printre masini"

Un sofer de Mercedes a fost surprins de catre alti participanti in trafic ca a transformat trotuarul intr-o parcare personala.Masina, parcata pe drumul destinat pietonilor, pune viata in pericol a celor care terc pe acolo. In fotografia postata pe retelele sociale se poate observa cum un grup de elevi au fost nevoiti sa ocoleasca vehiculul si sa paseasca pe carosabil pentru a-si continua drumul."Lasa ca o luam pe strada, printre masini", a comentat un clujean. Astfel de comportamente, unde ... citește toată știrea