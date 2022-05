Trubadurul de Giuseppe Verdi, la Opera Nationala Romana

Trubadurul de Giuseppe Verdi a fost pus in scena in seara de 18 mai la Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca. Spectacolul s-a jucat cu sala plina, iar artista din Ucraina Anna Bodnarenko a jucat rolul contesei Leonora.Giuseppe Verdi a dezvoltat o apropiere fata de scrierile contemporanului sau spaniol Antonio Garcia Gutierrez si drama El trovador, reusind revelarea uneia dintre capodoperele inscrise in faimoasa ,,trilogie populara". Toata actiunea acestei opere de arta de petrece in Spania ... citeste toata stirea