Trupa Celelalte Cuvinte, despre care nu multa lume stie ca si-a inregistrat primele piese la Cluj in urma cu trei decenii, lanseaza album nou, "lumea asta", cu turneu in tara, ajunge si la Cluj.Albumul, lansat la casa de discuri Universal Music Romania, propune o abordare noua, dar care pastreaza si amprenta clasica cu care Celelalte Cuvinte si-au obisnuit fanii in cei 41 de ani de muzica de calitate, dupa cum arata un comunicat de presa.Concertele au loc in 17 martie, la Hard Rock Cafe din ... citeste toata stirea