Trupa Hara din Cluj a ajuns in finala marelui concurs muzical din SUA, InterContinental Music Awards 2024. S-au calificat in ultimul act cu trei piese

Trupa Hara, este singura formatie din Romania calificata in finala prestigiosului concurs muzical din SUA, InterContinental Music Awards 2024. Formatia din Cluj-Napoca a reusit sa ajunga in ultimul act al concursului cu toate cele trei piese inscrie in concurs, mai exact, "Rollercoaster", "Sarbatoare" si ,,Noapte Alba."Trupa Hara a reusit sa convinga juriul de la InterContinental Music Awards Competition 2024 si a ajuns pana in finala concursului cu trei piese, care sunt inscrise la ... citește toată știrea