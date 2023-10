Trupul tinerei cunoscute in lumea muzicala ca DJ Lalla (Laura Claudia Rosca), a fost adus la Turda pentru ca este orasul in care artista a copilarit, iar cei apropiati vor veni sa-si ia un ultim ramas bun.Medicii legisti au stabilit la necropsie ca Laura Rosca (34 ani), aka DJ Lalla, a murit inecata. Ei au gasit in plamanii sai apa de mare si nisip. Familia a luat-o acasa pe Laura intr-un sicriu alb. Laura este din Turda, dar ... citeste toata stirea