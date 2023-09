Tanarul de 23 de ani din judetul Cluj, inecat in 9 septembrie in lacul Tarnita, a fost gasit azi, 10 septembrie, in jurul orei 14.30, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj.Acesta a fost gasit in urma misiunilor de cautare de catre salvamontistii-salvatorii acvatici din cadrul Salvaspeo Cluj. Trupul acestuia a fost transportat la IML Cluj.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.Amintim ca echipajele ISU Cluj au fost solicitate ieri ... citeste toata stirea