"Tu, Doamne, Cel ce esti doctor ceresc, tamaduieste-ma prin mana doctorului pamantesc" - Operatia studentei din Cluj a fost un succes

Krisztina Nyegran, studenta de la UBB Cluj, a fost ajutata cu 11.000 de euro in urma donatiilor si a fost operata cu succes.Colegii tinerei de la FSPAC s-au mobilizat si au ajutat-o."Dupa cum v-am promis, va tinem la curent cu progresul cazului Krisztinei. Cu bucurie in suflet va anuntam ca totul este bine. Operatia, realizata ieri, a fost un succes, tumoarea putand fi extirpata in totalitate. Au fost 4 ore intense, atat pentru doctori, cat si pentru familia reala si cea spirituala a colegei ... citeste toata stirea