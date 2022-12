"Tu erai puternic! Asa ziceai, ca treci peste toate!" Un tanar din Gherla, arestat la domiciliu, gasit fara suflare in propriul apartament!

Caz tragic in Gherla! Un tanar de 29 de ani s-a sinucis in apartamentul in care era plasat sub arest la domiciliu. Apropiatii spun ca ar fi cazut in depresie in ultima perioada. Cu doar o saptamana in urma, Emanuel a publicat un mesaj in care isi exprima dezamagirea fata de unii dintre prietenii sai.Politistii din Gherla s-au deplasat marti in jurul orei 11 la un imobil de pe strada Clujului din municipiul Gherla pentru a verifica un barbat in varsta de 29 de ani, care se afla in arest la ... citeste toata stirea