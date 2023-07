Tudor Cirje, tanarul care in 2019 a produs accidentul in care a murit studenta Gabriela Ripan, ramane in arest, fiind acum prins in timp de trafica droguri.In 2021, Tudor Cirje, clujeanul care a condus Mercedesul in ianuarie 2019 sub influenta unor substante, a fost condamnat la inchisoare, decizia nefiind definitiva.Tribunalului Cluj l-a condamnat pe Tudor Cirje la 2 ani si 6 luni de inchisoare. Familia Gabrielei Ripan a facut apel impotriva acestei sentinte, pe care o considera blanda. De ... citeste toata stirea