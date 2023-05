Un clujean a ramas nedumerit, in momentul in care i-a fost servita nota de plata la unul din localurile cunoscute ale Clujului, deoarece nu a inteles de ce este obligat sa plateasca "o taxa de serviciu de 5%" pentru ceea ce a consumat.Dupa ce fiscalizarea bacsisului a devenit obligatorie in ianuarie 2023, majoritatea localurilor din Cluj-Napoca au inceput sa ofere posibilitatea clientilor de a alege suma lasata ca si bacsis, incercuind in nota de plata suma pe care acestia sunt dispusi sa o ... citeste toata stirea