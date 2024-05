Tupeu incredibil al unui sofer! A reusit sa blocheze deodata si trotuarul si statia de autobuz pe linia 18 din Cluj-Napoca -FOTO

Un sofer din Maramures a reusit sa enerveze clujenii dupa ce si-a parcat Volkswagenul pe trotuar, in statia de autobuz. Masina ocupa efectiv tot trotuarul din dreptul uneia dintre statiile de autobuz pentru linia 18 a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca(CTP).Astfel, mamicile care trec pe acolo cu copiii in carucioare sunt nevoite sa coboare pe strada cu caruciorul pentru a putea trece, expunandu-se atat pe ele cat si copilul la pericole inutile din cauza unui sofer tupeist.In plus, ... citește toată știrea