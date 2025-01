Tupeu maxim in parcarea Iulius Mall Cluj! Un sofer si-a lasat masina pe caile de acces: "Daca era parcare in fata casei de marcat, acolo o parca"

O masina inmatriculata in judetul Satu Mare a creat haos in parcarea centrului comercial Iulius Mall din Cluj-Napoca, dupa ce a fost parcata in mod necorespunzator, blocand caile de acces.Astfel, din cauza soferului care a sfidat orice norma de bun simt, mai multi clienti ai mall-ului au intampinat dificultati in a intra si iesi din parcare.Incidentul a fost surprins de un alt sofer, iar imaginile au fost postate pe retelele de socializare insotite de mesajul: "A ajuns prima data taranu' la ... citește toată știrea