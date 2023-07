Batranii dintr-un azil din Floresti au fost mutati cu mult tupeu intr-un azil din Apahida apartinand aceleasi firme, chiar in timp ce autoritatile verificau activitatea.Nu au fost centre a caror activitate sa fie suspendata, dintre cele detinatoare de autorizatie de functionare. Au fost depistate anterior controlului 2 centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice clandestine, unul fiind in municipiul Turda, aflandu-se in procedura de licentiere, in prezent, iar altul functionand fara ... citeste toata stirea