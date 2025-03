Tupeu maxim la Cluj: SUV refuza sa acorde prioritate unei masini de Politie cu semnalele pornite, in fata Kaufland. In cateva secunde alt sofer inconstient

VIDEO Tupeu maxim la Cluj: SUV ignora semnalele unei masini de Politie si nu acorda prioritate, in fata Kaufland Marasti. In cateva secunde inca un sofer inconstient: Face stanga la Kaufland si scapa ca prin urechile acului de un accidentUn incident grav de indisciplina rutiera a avut loc in aceasta seara, in fata supermarketului Kaufland din cartierul Marasti, Cluj-Napoca. Pe strada Fabricii, la intersectia cu strada Bucuresti, soferul unui SUV a ignorat semnalele acustice si luminoase ale ... citește toată știrea