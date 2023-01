Tupeu maxim! Patronul firmei Bismobil Kitchen, acuzat ca a pagubit sute de romani spune ca nu mai are niciun euro in cont

Mihail Serban, proprietarul firmei Bismobil Kitchen, care a luat de la romani avansuri in valoare de 2 milioane de euro pentru a le livra mobilier de bucatarie, dar nu a mai facut asta, ridica din umeri si spune ca in conturi nu mai e niciun ban.Zeci de romani au platit fiecare mii de euro pentru mobila de bucatarie, dar nu au mai primit nimic, iar firma Bismobil Kitchen si-a inchis showroom -urile din toata tara. Mihail Serban detinea in tara 40 de firme, iar in cea de la Cluj era asociat cu ... citeste toata stirea