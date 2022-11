Turda a pierdut aproape 2% din populatie in ultimul an si jumatate. Vezi cum sta situatia in restul judetului

Populatia rezidenta a municipiului Turda a scazut cu 932 de persoane, in ultimul an si jumatate, in timp ce in cazul Campiei Turzii scaderea este de 518 persoane. Raportat la numarul total al populatiei, scaderea este de 1.67% in cazul munciipiului Turda si de 1.88% in cazul municipiului Campia Turzii.Datele utilizate sunt cele comunicate de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj, odata cu informarile privind rata de incidenta COVID-19, pe localitati, in judetul Cluj, situatie in ... citeste toata stirea