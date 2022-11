Turdean de 24 de ani trimis in judecata pentru razbunare pentru ajutorul dat justitiei, camata, santaj si violare de domiciliu

Covaciu Ioan Bertzi a fost trimis in judecata, conform unei decizii a Judecatoriei Turda, luata in cursul zilei de ieri. Turdeanul a fost arestat prevcentiv, la mijlocul lunii iulie 2022, in urma propunerii inaintate de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, fiind acuzat de mai multe fapte de natura penala: razbunare pentru ajutorul dat justitiei, camata, santaj si violare de domiciliu, arata turdanews.net.Politistii au descins la locuinta turdeanului, in 14 iulie 2022."La data de 14 ... citeste toata stirea