Sfarsit tragic pentru un turdean stabilit in Italia. Calin Dragoiu, in varsta de 46 de ani, si-a pierdut viata duminica dimineata, cand a cazut de la mare inaltime in timp ce se afla intr-o expeditie alpina pe Ortles, cel mai inalt varf montan din regiunea Alto Adige a Italiei.Despre tragedie scrie Rai News, citat de rotalianul.ro, ca un german din Munchen si un roman rezident la Vicenza (pe care sursele turdainfo.ro din Italia il confirma drept turdeanul Calin Dragoiu, in varsta de 46 de ... citeste toata stirea