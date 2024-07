Turdenii au inrosit aplicatiile de food delivery in ultimul an. Se claseaza in topul consumatorilor de saorma din Romania

Turda se numara printre orasele din Romania care au inregistrat cele mai multe comenzi de kebab, in ultimele 12 luni. Nici restul tarii nu se lasa mai prejos. Romania s-a clasat pe primul loc la comenzile de kebab din ultimul an la nivel global, din toate cele 23 de tari in care opereaza Glovo, informeaza Agerpres.Conform unei analize realizate de Glovo cu ocazia Zilei Internationale a Kebabului, sarbatorita la nivel global pe 12 iulie, Romania acopera 69% din comenzile de kebab din regiunea ... citește toată știrea